Intim infók a Velvet szerkesztőségéről: őket imádtuk tiniként

Mindenkinek vannak botlásai az életében, a legtöbb kínos dolgot pedig nyilvánvalóan mindenki tinédzserkorában követi el. Például olyanokért rajong, akikért felnőtt fejjel már nem feltétlenül lenne oda.

A Velvet szerkesztősége most vállalja botlásait, így mindenki megtudhatja, mi kikért rajongtunk tiniként, kiknek a posztereivel volt tele a szobánk fala.

Josh Hartnett a Pearl Harborból, róla, volt poszterem is az áltisiben. Na meg Justin Timberlake örökké, akkoriban Britney Spears miatt, de ez szerencsére maximum tízéves koromig tartott.

Görög Zita, de ezt nem tudom indokolni. Mármint, alap. Ami magyarázásra szorul az a Britney-imádat, de szerintem ezt az első klipjével meg lehet indokolni, hogy miért. Tizenkettő voltam, ízlésem meg egyéniségem pedig egy deka sem. Kirsten Dunst-ot is imádtam, és rohadtul irigy voltam Peter Parkerre, hogy fejjel lefelé lógva smacizhatott vele a Pókemberben. Na meg Alicia Silverstone. De nem a Spinédzserek miatt, hanem az Aerosmith Crazy klipje miatt!!!

Mark Hamill :(((( Még rajongói levelet is írtam neki Amerikába, de sajnos nem válaszolt, így aztán gyorsan váltottam Harrison Fordra. Neki már nem írtam levelet.

Tinikoromban egy barátnőmtől kölcsönkaptam a HIM második kaziját, és nagyon tetszett az énekes hangja, rögtön odalettem érte. Az más kérdés, hogy hónapokig nem tudtam, hogy néz ki a fickó (Ville Valo), mert nyilván nem volt internetünk, a Metal Hammert meg drágán adták. Aztán a Viván elcsíptem egy-két klipet, és jöhetett a rajongás. Végül Valo elkezdett inkább csak sikítozni meg csukladozni minden dalban, amik amúgy is tök ugyanolyanok lettek, ő maga meg egyre püffedtebb az alkoholtól, úgyhogy kiábrándultam belőle. Ugyancsak a hangjával ejtett ámulatba Peter Steele, a Type O Negative énekese, de utólag róla is kiderült, hogy egy szép ember. Benne zeneileg sem kellett csalódnom. Peter, a mai napig hiányzol mindannyiunknak – ő sajnos 2010-ben elhunyt.