Ön is úgy szokott összebújni a haverjaival, mint Jennifer Lopez Drake-kel?

Most már igazán jó lenne tisztázni, hogy mi van Jennifer Lopez és Drake között. Azt ugyan tudjuk, hogy nemrégiben összeboronálták a zenészt az énekesnővel, ha máshogy nem is, legalább gondolatban, sőt, a TMZ már lelkiekben is felkészített mindenkit, hogy a pár(?) lassan bejelenti, hogy ők igenis együtt vannak.

Ehhez képest a barátaik tagadják a hírt. Azt mondják, nincs köztük semmi, csakis munkakapcsolat és szoros barátság. Jennifer Lopez ehhez képest most vagy csak ingerli a népet, vagy nem tudja, hogy az Instagramját nem csupán a rokonai látják, mindenesetre posztolt egy olyan fotót, ami minden arról szóló pletykát alátámaszt, amely szerint egy icipicikét mégis csak több van köztük egyfajta jóismerősi viszonynál.

Jennifer Lopez (@jlo) által közzétett fénykép, 2016. Dec 27., 23:38 PST

De most komolyan. Ön is így hentereg a barátaival esténként a kanapén? Fel is tesszük a kérdést.