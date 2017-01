Egy magyar modellel jár Rupert Murdoch volt felesége

A világ egyik leggazdagabb emberének exfelesége, Wendi Deng és a magyar modell, Zahorán Bertold együtt járnak – írta meg a People.

Az ausztrál-amerikai médiamogul, Rupert Murdoch volt felesége, Wendi Deng újra összejött valakivel, méghozzá a 21 éves férfimodellel. A kapcsolatot maga Zahorán Bertold, a 2015-ös Cool Lista 48. helyezettje osztotta meg Instagram-oldalán, újév napján.

新年快樂 *@wendimurdoch * Happy New Year!* Boldog új évet!* Bertold Zahoran (@bertoldzahoran) által közzétett fénykép, 2016. Dec 31., 19:46 PST

A 48 éves üzletasszony és a fiatal modell Saint-Barthélemy szigetén töltötte az ünnepeket, velük volt Wendi Deng Murdoch két gyermeke is, a 15 éves Grace és a 13 éves Chloe. A kínai származású Deng még 2013-ban vált el a milliárdos üzletembertől, 14 év házasság után. Ő az a nő egyébként, akit nemrég pletyka szinten összehoztak magával Vlagyimir Putyinnal is, állítólag ő volt az orosz elnök titkos szeretője.



A Mezőberényben született Zahoránnal már többször is foglalkoztunk - írtunk róla egy hosszabb profilt, amikor a Versace kiválaszotta őt a milánói divathéten, valamint megmutattuk, hogy hogy vonult fel az amfAR New York-i gáláján.