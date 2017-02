Barack Obama nyaralós fotójából máris mém lett

Talán ennyit még soha nem nézegettük az amerikai elnököket, mint most. Donald Trump és Kanye West lelkű felesége önmagukban is elég alapanyagot szolgáltatnak arra, hogy a monitort bámuljuk, de közben ott van az Obama család is, akik meg vakációzni mentek azt követően, hogy elhagyták a Fehér házat.

Az egykori elnök már januárban bejelentette, hogy a Karib-szigeteken kívánja kipihenni azelmúltnyolcévet, és nem hazudott. Sőt, annyira lelazult a szabadságtól, hogy legfrissebb fotója – amelyen kiteszörfözik – pár óra alatt mémesedett.

Ez lenne a fotó, ami nagyon gyorsan megihlette az internetezőket, és azóta újabb és újabb címekkel látják el. Például :

Obama a „jól vagyok” fotóhoz pózolt, amit szakítás után posztolnál.

Az ex-elnök egyébként jelenleg a Moskito-szigeten lazul, Richard Branson milliárdos társaságában. Erről a nyaralásról pedig még biztos születik néhány annyira kiváló fotó, mint ez:

De mi lesz, ha vége a nyárnak?

Barack Obama még Trump beiktatása előtt beszélt jövőbeni terveiről. A napi politikától távol szeretne maradni, de nem zárkózik el attól, hogy ha a helyzet megkívánja, akkor felszólaljon nyilvánosan. Különösen abban az esetben, ha a Trump adminisztráció valóban deportálni akarja azt a nagyjából 750 ezer fiatal felnőttet, akik gyerekkorukban illegálisan érkeztek Amerikába.

Ezen kívül feleségével Chicagóban elindították az Obama Alapítványt, aminek első feladatai közé egy múzeum és egy könyvtár létrehozása tartozik.

Michelle Obama is nyugira vágyik

Bár a demokrata szavazók közül sokan szeretnék, ha a volt first lady indulna a 2020-as választásokon, Michelle Obama ezt egyelőre nem tervezi. Helyette szeretne visszaszokni a civil életbe és egy memoárt is írni.