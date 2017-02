Istenes Bence csak lótifutinak jó Németországban

Annak ellenére, hogy Istenes Bence Magyarország egyik legsikeresebb műsorvezetőjének számít, a tévés mégis úgy döntött, hogy karrierjében visszalépve Németországban vállal munkát. Ahhoz, hogy bejöjjön a számítása, ott újra végig kell járnia a ranglétrát, ráadásul úgy, hogy közben hosszú hetekre kénytelen itthon hagyni párját, Csobot Adélt és kilenc hónapos kisfiukat, Nátánt.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Istenes Bence közben elvállalta az RTL Klub hamarosan rajtoló túlélőshow-ja, a Survivor műsorvezetését is. A Bors ennek kapcsán beszélgetett el vele.

Nem bánom, hogy visszaléptem a karrieremben, mert ahhoz, hogy elérjünk bizonyos célokat, áldozatokat kell hozni. Németország egy tízszer nagyobb piac, és még senkinek nem sikerült Magyarországról olyan karriert elérnie, amit én tervezek. Nem hiúságból teszem, inkább szakmai maximalizmusból. Érdekel az is, hogy sokkal többféle és személyre szabottabb műsor vezetésére van lehetőség, és természetesen az anyagi feltételek is mások a német piacon. Igazából csinálhatnám azt is, hogy itthon várom, hogy megtaláljon egy műsorvezetői feladat odakintről, de ezt nem akartam. Szeretném megismerni az ottani tévézési szokásokat, a piacot, a műsorkészítési folyamatokat, és a tizenkét éve nem gyakorolt németemen is dolgozni kell