Schobert Norbert Hajdú Péter műsorában próbálta lemosni magáról a cukros kokainbalhét

Mivel Sarka Kata férjének műsora már zsinórban második hete nézettségi rekordot döntött, ezért megnéztük, hogy mégis mit tud az Esti Frizbi Hajdú Péterrel. Múltkor a Barátok köztből ismert Magdi anyus (Fodor Zsóka) és Vili bácsi (Várkonyi András) volt a két meghívott vendég, legutóbb pedig még egy ennél is erősebb páros, Schobert Norbert és Medveczky Ilona érkezett.

Egy nettó egyórás beszélgetős műsorról van szó, amibe Hajdú Péter az eredeti Frizbihez képest annyi pluszt tett bele, hogy átemelte a Showtime legszerethetőbb részét, azt, amikor gyerekekkel kommentáltatta az aktuális híreket. Így sikerült beszólni Putyinnak: a magyarok utálják az orosz elnököt, ezért kellett lezárni az Andrássy utat, amikor Orbán Viktorral találkozott. Némi cukiskodás, majd jöttek a sztárvendégek.

Elsőként Schobert Norbert, akivel három fő témát tárgyaltak meg:

a cukros kokainbotrányt,

a Laci bácsi kontra Fördős Zé ügyet, amibe harmadikként szállt be,

valamint a március 1-el induló tévétornát.

Menjünk sorban. Az első esetben először csak a telefonján beállított prediktív szövegbevitelére (automatikus szövegkiegészítés) hivatkozott, elmondása szerint azért nem vette észre, hogy (összeg)képlet helyett vegyjelet írt. Amúgy a Princeton Egyetem valóban kutatott a témában, tehát amit állítása szerint írni akart, az rendben van, csak becsúszott ez a kis baki. Ebben a Dívány.hu-s cikkben is van róla szó, de a lényeget keretes írásunkban átemeltük.

Cukorfüggő patkányok A Princeton Egyetem 2002-ben végzett vizsgálata során a cukorra szoktatott patkányoktól hosszabb időn át megvonták a függőséget okozó táplálékot, illetve naloxonnal enyhítették elvonási tüneteiket, amivel egyébként az opiátfüggőséget is kezelik. Mindkét fajta megvonási módszer olyan fizikai mellékhatásokhoz vezetett, mint a fogcsikorgatás, a végtagok remegése, vagy a fejrázás. A naloxon hatására ráadásul a patkányok még szorongóbbakká váltak, amikor egy magas, bekerítetlen területen kellett mozogniuk.

Aztán Schobert áttért a hipoglikémiára.

Ha hihetünk a házipatika.hu-nak, akkor Schobert ebből hibátlanul referált. Azt mondta, hogy ha megeszünk egy kis csokit, akkor hirtelen megnő az inzulintermelés, majd visszaesik a vércukorszint, aminek következtében jön az éhségérzet, remegés, stb., rosszabb esetben halál is bekövetkezhet. (Mondjuk halálról nem ír a házipatika.) Erre jött Hajdú Péter:

Tudod hányszor volt már úgy, hogy ettem egy csokit, és utána nem haltam meg?!

Mire Schobert:

Igen, mert ettél utána csokit.

Végül találtunk valamit, aminél kicsit azért remeg a léc A fitneszguru azt mondta, hogy a PET CT vizsgálatok előtt izotópiás cukoroldatokat itatnak a páciensekkel, mert

a tomográf mutatja azt, hogy zabálják a rákos sejtek a cukrot.

Na, ezzel az van, hogy még 2013-ban jelent meg egy cikk a daganatok.hu-n, ami a Livescience.com-ra, ami pedig a University College London kutatójának, Simon Walker-Samuelnek tanulmányára hivatkozik. De csak feltételes módban beszélnek arról, hogy az izotópos kontrasztanyagot cukros oldatra lehetne cserélni. Schobert Norbert maga is megjegyzi, hogy amit mondott, lehet, hogy nem igaz, és majd megint rászállnak, hogy mekkora hülyeséget beszélt. Így, hogy kimentette magát, aztán különösen jó, hogy valamit állítani próbált, viszont belekötni meg nem lehet.

A Fördős Zés konfliktussal kapcsolatban

beismerte, hogy valóban lájkvadászatot csinált.

3 millióan látták a posztját, és 800 ezren lájkolták, amit ő ugyan nem tud beváltani semmire, de megmutatta Benke Laci bácsinak, aki így láthatta, hogy mennyien állnak ki mellette.

tévétorna Norbival és Rékával

Március 1-én indul. Majd jól megnézzük és írunk is róla.

Az adás második fele Medveczky Ilonáról szólt. Megemlítették, hogy milyen ruhában érkezett a Story-gálára, hogy mi volt az a félmilliós balhé a fiatal divattervezővel, majd kitértek arra, hogy a művésznőt igazából hercegnének is lehetne hívni, mivel 32 évig egy osztrák herceg felesége volt. De nem is éltek együtt, sőt, találkozni se nagyon találkoztak. Az illető amúgy is meleg volt, így Medveczkynek nem kellett "teljesítenie" sem, mire Hajdú a következő poénnal zárta a témát:

Conchita Wurstért valószínűleg az egész vagyonát odaadta volna (a herceg).

Ezen túlmenően még egymás hiúságát legyezgették és megbeszélték, hogy jövőre, a 2018-as Story-gálára közösen mennek. Lesz nagy meglepetés, ha Medveczky Ilona betartja szavát, és tényleg apácaruhában jelenik meg Hajdú Péter oldalán.

Az adás itt és itt tekinthető meg.