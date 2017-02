Sarka Kata találkozott Hajdú Péter új barátnőjével

Korábban a Story magazin Sarka Katát és új pasiját mutatta meg egy fotón, most pedig Hajdú Pétert és friss szerelmét, Esztert. A lányról azt lehet tudni, hogy 28 éves és már volt vakációzni is a Frizbi műsorvezetőjével. Sőt, már Sarka Katával is találkozott, de állítólag csak véletlenül.

Bár Hajdú az elmúlt időben kicsit össze-vissza beszélt azzal kapcsolatban, hogy akkor van-e új szerelme vagy nem, most már nem tagadja, hogy a lánnyal jár.

Igen, együtt vagyunk Eszterrel.

- mondta a lapnak Hajdú.

