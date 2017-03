Görög Zita volt a legmerészebb az InStyle gáláján

Magyarországon van ez a mánia, hogy az eseményeken és fellépéseken mindenki feketébe öltözik, mintha kötelező lenne. Az InStyle divatmagazin csütörtökön tartott partiján dress code-ot vezettek be abból a célból, hogy ezen a bulin ne így legyen.

Csak vicceltünk!

Ugyanis ahelyett, hogy megtiltották volna a feketét, kifejezetten kötelezővé tették. Jó, a teljesség kedvéért: a szabály az volt, hogy feketében és/vagy aranyban kellett menni, de a magyar öltözködési szokásokat ismerve előre borítékoltam volna, hogy ennek a végeredménye az lesz, hogy megint mindenki kizárólag vagy túlnyomórészt feketében megy.

Így is lett, a kivételnek ezúton is külön gratulálunk! Őt természetesen beválogattuk a ebbe a heti trendbe, amiben a gála legcsinosabb nőit mutatjuk be önnek abban a reményben, hogy önnek a végére lesz majd egy véleménye és ezt egy kattintással ki is fejezi a szavazódobozban.

Görög Zita

Kezdjük Görög Zitával, ha már a címben őt emeltük ki. Egyértelműen ő volt az este legbevállalósabbja ezzel a ruhával, ami a fenti képrészleten olyan hatást kelt, mintha a modell-műsorvezető csak egy kombinéban lenne. A fülbevalója arany, de ennél sokkal szembetűnőbb, hogy az ajkai viszont olyan vörösek, mint amilyen színnel a helyesírásellenőrző nekem aláhúzza azt a szót, hogy legbevállalósabbja. Esetleg hatásos lett volna a körmét is erre a színre átfesteni. Vagy az már túl sok vörös lett volna? Ezt sose tudjuk meg, de nem baj, több képünk van még Görög Zitáról, kattintson értük a fotóra!

Dobó Kata

Dobó Kata egy borzasztóan elegáns nő, és Dobó Kata ennek megfelelően ezen az eseményen is borzasztóan elegáns volt. Ő pár árnyalattal szelídebb vörösre festette az ajkát, úgyhogy nála semmi sem ugrik ki drasztikusan az összképből. A szorongatós táskája viszont aranyszínű, igaz, szintén nagyon visszafogottan csillog, és a vállai közül is csak az egyik van frivol módon csupaszon hagyva. Nagyon decens, nagyon visszafogott, nagyon elegáns.

Erős Antónia

Erős Antóniának a hajszíne nagyon hangsúlyossá válik egy csupafekete öltözéktől, sötét háttér előtt. A másik dolog, ami nagyon vonzza a tekintetet ebben a szettben, az ez a fura vállkivágás, és ha a képre kattint, azt is látja majd, hogy a ruha aljáról csipke is lóg. Valahogy nekünk nem tűnik egy telitalálatnak ez a szett egyáltalán, sőt, úgy is fogalmazhatnánk, hogy ebben a ruhában az egyetlen pozitívum az, hogy Erős Antónia viseli, aki egy szimpatikus nő. De természetesen simán lehet, hogy önnek meg pont ez a ruha jön majd be a legjobban a hat közül, szóval nézze figyelmesen a képeket!

Polgár Odett

Odett jellegtelen blúzától és viseletesnek tűnő bőrdzsekijétől nem dobtunk ugyan hátast, de ő legalább egy érdekes szoknyát vett fel, szóval már csak amiatt is itt a helye a heti trendben. Mint kb. az összes vendég, a fekete-arany feladatot ő szintén úgy oldotta meg, hogy tökfekete a ruhája és valami aranyszerű kiegészítőt vett hozzá. Odettnél ez egy fémesen csillogó tornacipőt jelent – mi inkább ezüstnek nézzük, mint aranynak, de ne legyünk szőrszálhasogatóak.

Jordán Adél

És most jöjjön egy színésznő: a Katona József színház művészét azért válogattuk be ide annak ellenére, hogy ő is tökfeketében van, mert neki viszont a haja van megcsinálva fantasztikusan jóra. A sok semmilyen séró között kifejezetten üdítően hat valaki, akinek ilyen látványosan nagy haja van, jól is áll neki, gratulálunk és köszönjük, Jordán Adél. A ruhája is teljesen szimpi, bár emlékezetesnek maximális jóindulatunk mellett sem nevezhetnénk. Úgy látszik, a csütörtök este akkor is csak csütörtök este, ha az InStlye rendez gálát. Talán mindenki a hétvégére tartogatta az izgalmasabb ruháit.

Korbucz Sonya

Na és akkor végre valaki, aki kilóg egy kicsit a sorból! Akár egy újabb milyenszínű ruhás mém lehetne abból, amit ezen a képen a SONYA nevű zenekar frontnője visel (ez tényleg egy aranyszínű ruha vajon?), arról viszont nem lehet vita, hogy ő legalább elüt a többiektől, és nem olvad bele se a tömegbe, se a háttérbe.

Ha önnek bejön ez a fordos-romantikus, de legfőképpen nemfekete ruha, kattintson a szavazódobozban Korbucz Sonyára! Ha valaki más lett a kedvence, akkor is mindenképpen kattintson, aztán ha leadta a szavazatát, folytassa a böngészést mondjuk itt, mert nagyon jó képösszefoglalónk van arról, hogy egyébként mi minden történt ezen a gálán!