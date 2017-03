Hajdú Péter: Az egész úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött

A műsorvezető-producer élete eléggé megváltozott az elmúlt fél évben, amit a sajtó elég alaposan dokumentált is.

A szakítással kapcsolatban korábban már megkerestük Sarka Katát, most Hajdú Péterrel beszélgettünk az elmúlt év történéseiről, és még Puzsér Róbertről is.

Nem unalmas már ez az egész, ami július óta tart?

Nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert nyilván baromira unalmas és zavaró, viszont nem lehet megakadályozni. Mondhattam volna nemet rengeteg médium megkeresésére, akár erre az interjúra is, de

az egész úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött.

Körülbelül ez az effektus. Egy biztos: én nem akarok a válásomról beszélni és Katáról rosszat mondani. Van két csodálatos gyerekünk, kilenc évet együtt voltunk; szép időszak volt, ami most véget ért. Ahogy mondani szokták; búcsúzni csak szépen szabad!

Egyik pillanatról a másikra változott meg a kifelé irányuló kommunikáció. Eleinte még arról lehetett olvasni, hogy igyekeztek megmenteni a házasságotokat, aztán olyan hírek jöttek, hogy neked már korábban is volt valakid, illetve Kata a te legjobb barátoddal jár.

Nyilvánvalóan mindennek mindig oka van. Annak is oka van, hogy azt mondta, nekem nem köszönhet semmit. Fásy Ádám meg azt mondta, neki köszönhetem, hogy televíziós lettem. Mind a kettő annyira igaz, minthogy megnyertem az Eurovíziós dalfesztivált. Lehet mondani bármit, ha Kata úgy érzi, hogy nem köszönhet nekem semmit, akkor érezze úgy. Legyünk boldogok külön-külön, éljük a kis életünket, a gyerekeink viszont összekötnek bennünket, úgyhogy meg kellene próbálni szeretettel és tisztelettel gondolni egymásra.

Van is törekvés arra, hogy a jelenlegi puskaporos hangulat mellett, vagyis inkább helyett, csendben elengeditek egymást?

Soha nem volt puskaporos hangulat az én részemről. Egyszer se mondtam róla rosszat és nem is fogok.

Jó, de ő azért lényegében mondott, ha csak a barátnőd „leleplezését” nézzük.

Ezzel nem tudok mit kezdeni.

Amikor a Story magazinban megjelent, hogy Kata a te korábbi üzlettársaddal, B. Istvánnal jött össze, akkor azt mondtad, hogy „Nem lepett meg a dolog”. Miért nem? Sejtetted, hogy van valami köztük?

Ez a beszélgetés nem így történt. Annyit mondtam, hogy van véleményem, de megtartom magamnak, mire az újságíró visszakérdezett, hogy „De miért, meglepett téged, hogy van új kapcsolata?”. Erre mondtam, hogy nem lepett meg.

Sarka Kata részéről szó volt itt megcsalásról, hogy neked már korábban is, a szétköltözés előtt is volt valakid. Tegyük ezt tisztába. Hogy és mikor került a képbe Eszter?

Ne menjünk ebbe bele, hogy kinek mikortól kije van.

A barátnőmmel január eleje óta vagyok kapcsolatban. Kata júliusban költözött el. Bőven hagytam időt, hogy rendbe hozzuk a dolgokat, de nem sikerült. A szakításunk óta eltelt fél év, s aztán próbáltam meg új életet kezdeni. Egész konkrétan novemberben ismertük meg egymást egy munka, hogy nagyon pontos legyek, egy ügynökségi prezentáció kapcsán, és gyakorlatilag január elején kezdtünk el privátban is találkozgatni.

Mindannyiunknak áll a zászló, hogy megtalálja az igazit, bár én azt gondoltam, hogy Kata a nagy Ő, de tévedtem. Ez van.

Kata azt mondta, hogy amikor együtt voltatok, akkor egy csomó mindenben visszahúztad őt, leginkább szakmai dolgokban. Igaz ez?

Nem tudom ezt a kérdést komolyan venni.

Van egy másik vonzata is a szakításotoknak. Amióta függetlenedtetek egymástól, azóta Katának önálló műsora lett a TV2 csoporthoz tartozó FEM3-on. Ezzel szemben a Showtime Hajdú Péterrel megszűnt, ezután sem műsorvezetőként, sem beszállítóként nem kaptál új műsort. Mintha hirtelen kegyvesztett lettél volna a csatornánál.

Igen, a TV2 vezetősége úgy gondolta egyik napról a másikra, hogy nem szeretnének velem dolgozni. Ehhez joguk van. Más lett a prioritás, hirtelen lett egy jobb műsorötletük, mint a Showtime, plusz azt gondolták, hogy nem akarják tovább folytatni az aktívot. Ez jogilag teljesen rendben van, mivel megvárták, hogy kifussanak a szerződéseim, amiket aztán nem kívántak megújítani. Van ilyen az üzleti életben.

Világos, de kicsit túl sok itt a véletlen egybeesés.

Ez igaz. Erre azt tudom mondani, hogy véletlenek nincsenek. Ez sem az, hisz valaki, Dirk Gerkens vagy Ökrös Gergely eldöntötte, hogy a továbbiakban a TV2 nem dolgozik velem.

Semmi személyeskedést nem látsz a döntés mögött, csak szakmaiságot?

Nem látok!

A TV2-től az ATV-hez mentél. Elindult az Esti Frizbi, ami elég jó számokat hoz, és vannak olyan pletykák, hogy az ATV-s Frizbibe sokkal szívesebben mennek az emberek. Érzed ezt a változást, vagy minden maradt a régiben?

Valami történt. Szakmailag nekem ez egy nagy előrelépés. Anyagilag már kevésbé. Az, hogy az ATV vasárnapi szlotjának az össznézettségét megnégyszereztem, az egy óriási dolog. Amikor nálunk 401 ezer néző volt, míg a TV2-nél 260 ezer, akkor joggal pukkant a pezsgő a szerkesztőségben. Elindítjuk a Heti Naplót Sváby Andrással, ami szintén hatalmas dolog a csatorna, és az én életemben is. Mindezek mellett további műsorok gyártását is tervezzük. És nem vagyunk lekorlátozva az ATV-re, gyárthatunk más tévéknek is. Készülünk is új produkciókkal.

Az ATV-re vagy máshova is?

Máshova is! Sokkal több lehetőségem van műsort készíteni, mint korábban. A riporteri kvalitásaimat ismerték. Viszont azzal, hogy az ATV-hez kerültem, valamelyest elismertebb lettem a szakmában. Ez jó, nyilván legyezgeti a hiúságomat. Az átigazolás, és a vele érkező lehetőségek újabb mérföldkövek az életemben.

Ami az Esti Frizbibe meghívott vendégeket illeti, hogy szívesebben jönnek-e vagy sem, erre csak annyit tudok mondani, hogy eddig senki nem mondott nemet a megkeresésünkre. Akiket elengednek hozzánk, azok el is jönnek. Most felröppent az a hír, hogy a TV2-ből nem engednek hozzánk TV2-s arcokat. Azt gondolom, túl fogjuk élni.

Kiket hívnál meg most per pillanat?

Megcsináltam volna egy Geszti Péter kontra Szabó Zoli vitát, mert kritika még nem váltott ki ekkora indulatokat. De belegondoltunk, és arra jutottunk, kicsit belterjes lenne, úgyhogy elengedtük végül ezt a dolgot.

Téged is több helyre hívnak?

Igen, amikor a TV2-nél voltam, akkor nem volt ilyen. Nem kell magyarázni, hogy akkor miért nem mehettem pl. az RTL Gyertek át! című műsorába. Ez egyértelmű.

Egyébként, amikor én is ott dolgoztam, akkor is voltak olyan sztárok, akik azt mondták, hogy ők a TV2-be nem jönnek.

Én ezzel nem értek egyet, mert ne csináljunk politikát abból, amiben nincs. Attól még lehet a TV2-n jó szórakoztató műsor, hogy a csatorna tulajdonosi köre a kormányhoz köthető. Ezzel nincs semmi gond. Miért ne lehetne Andy Vajnának Magyarországon televíziója? Az, hogy a hírműsorai kormányközeliek? Dettó, a köztévé hírműsorai is azok, viszont A Dal például egy színvonalas műsor volt, ott mégse jött szembe, hogy ez valami állami hátszéllel lett volna megtolva.

Annak, hogy nem megyek el a TV2 műsoraiba, nem politikai, hanem személyes oka van.

Még mindig perben állsz Puzsér Róberttel. Most is bíróságra mennél ellene, ha szarkupacnak nevezne?

Az elmúlt hat hónapban megedződtem. Ehhez képest, korábban szinte el voltam kényeztetve. Persze akkor is kaptam hideget, meleget, de nem voltam annyira edzett, hogy az ilyen személyeskedésbe hajló véleményeket, illetve gyalázkodásokat a helyén tudjam kezelni. Baromi indulatos lettem, és ezért bírósághoz fordultam.

Hajdú véleménye Puzsérról „Ha valakihez hasonlítanom kellene őt a magyar médiában, akkor azt mondanám, hogy olyan, mint Havas Henrik. Mindegyikőjüknek elgurul néha a gyógyszere és indokolatlanul elkezdenek gyalázkodni. Ezekre az emberekre legyinteni kell. De hozzáteszem: Havas jó riporter, Puzsérnak meg jó tolla van.”

Most már utólag azt mondom, hogy nem kellett volna perre mennem Puzsérral.

Van ez a mondás: „Nem az a fontos, hogy mit mondanak, hanem az, hogy ki mondja.” Amikor Puzsér szarkupacnak nevezett, akkor csak annyit kellett volna reagálnom, hogy „oké, köszi, sok szerencsét!” Helyette begurultam, hívtam az ügyvédemet, hogy nézze meg, miket írt, mit lehetne tenni, végül perre mentünk. Volt jogi relevanciája a lépésünknek, mert egyes kijelentésekért felelősségre lehetett vonni Puzsért. Eltelt több év, ezeknek ma már nincs jelentősége.

Én nem leszek attól boldogabb, hogy fizet nekem pár százezer forintot.

Most már semmilyen hatással nincs rád Puzsér?

De van. És itt el kell ismernem, sikerült beépítenie a köztudatba egy rossz előítéletet velem, illetve a műsorommal szemben. A legfrissebb példa: most megint lesz Napló, csak Heti Napló címen Sváby Andrással. Egy megbeszélésen felmerült, hogy csinálunk egy anyagot egy halálesetről, mire András közbevágott, hogy basszus, lehet, hogy nem kellene, mert megint megkapjuk, hogy mocskos hullarablók vagyunk.

Érthetetlen. Az Index megírhatja, a híradóban lemehet, reggeli műsorban beszélgethetnek róla, és még sorolhatnám, de ha mi csináljuk, akkor az van, hogy mások nyomorán akarjuk gennyesre keresni magunkat. Nem lehet úgy infotainment műfajban dolgozni, hogy nem foglalkozunk ezekkel a témákkal.

De Puzsér óta mindenkiben rossz érzés van ezzel kapcsolatban. Könyörgöm. Tényleg van olyan ember, aki azt gondolja, hogy pusztán nézettséget akarok generálni azzal, hogy bemutatok egy drámai történetet, egy tragikus emberi sorsot?

Mi visszavettünk a szocio sztorikból, de azért nem fogjuk homokba dugni a fejünket, hogy nehogy valamelyik kritikus elküldjön minket a picsába.

Legutóbbi posztjában olyat írt, hogy „szerezz magadnak egy igazi férfit, aki vigyáz rád és megvéd”. (Az egész írás itt olvasható.) Mit reagálsz erre?

Uhh basszus, ez jött ki belőle ma reggel! Na, ilyen, amikor elgurul a gyógyszere. Most éppen egy show-műsorban elengedett poén miatt. Robi ilyen! Így kell szeretni.