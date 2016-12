Volt idő, amikor röhögve kihasználtam őket

„Graciánhoz hasonló helyzetben vagyok, bár idősebb vagyok, 33. Én sem állok rosszul, bár nem vagyok anyagilag ennyire kiemelkedő” – Gracián arról írt nekünk egy igen figyelemre méltó levélben, hogy fiatal, van pénze, nem néz ki rosszul, mindig van barátnője, de egyik lányt sem tudja megtartani hosszabb időre. Viszonylag sokan írtak választ Graciánnak, a legtöbb levelet továbbítottuk közvetlenül a címzettnek, de Máriusz válaszát alább közzétesszük, mert ez minden bizonnyal érdekes lesz önnek is.

Máriusz arról ír, milyen a harmincon túl, anyagilag jó helyzetben levő férfiként párt keresni – nyilván ön is sejti, hogy párt keresni senkinek sem egyszerű, és a pénz is csak bizonyos dolgokban segít, másokat azonban megnehezít. Ha ön is tudna mesélni, ha válaszolna Máriusznak, kérjük, írjon nyomban a Randiblog e-mailcímére!

„Sajnos amit Gracián ír, az már a gyerekkortól megjelenik. Már az általános iskolában azok a fiúk népszerűbbek, akiknek drágább holmijaik vannak, több pénzt tudnak elkölteni az iskolabüfében stb. Középiskolában az a menőbb, aki drágább helyeken bulizik, drágább helyekre utazik, 17 évesen már van jogsija és autója.

Azt nem mondom, hogy csak a pénz számít, de elég nagy súlya van.

Aztán az egyetem alatt, után, már kopik a szülőktől kapott pénz hatása, kiszorítja a saját teljesítmény. Döbbenetes, hogy a 15-16 éves srácok, akiket sokan csórónak tartottak, mennyire vonzóvá tudnak válni 30 évesen, vastagabb pénztárcával. És megkopik a vonzerejük azoknak, akiket a szülők támogattak, de ő maguk már nem kiemelkedők.

Én rögtön elhajtok minden csajt, akikről azt érzem, hogy felcsillan a szemük a pénzem láttán. Volt olyan idő, amikor röhögve kihasználtam őket, de már nem csinálom. Annyira taszít az aranyásás, hogy rögtön ideges leszek és elhajtom a csajt. A legjobban azt utálom, amikor rám mászik egy harmincas csaj, hogy gyereket akar... Látszik, hogy nem passzolunk, de neki ez nem gond, csak pénz legyen meg gyerek, minél gyorsabban. Nem tudom, miért kellene gyereket akarnom egy olyan nőtől, akit alig ismerek, nem passzolunk, és biztosra vehetem, hogy válás lenne 1-2 év után.

A bunkóság, a szakítást elősegíteni, nem egy elegáns megoldás. Bár könnyebb a nőnek feldolgozni a szakítást azzal, hogy a pasi egy bunkó.

Megoldás? Nem tudom... Nekem van néhány kiszemeltem, egy ideje figyelem őket. Nekem hónapokba telik megbizonyosodnom, hogy nem aranyásóról van szó. Ez egy hosszú folyamat, sok fáradság, sok energia.”