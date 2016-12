Zavarba hozta a nyelvészt a magyarok ragozása

Egy jópofa nyelvészcsatorna is működik Ilonka néni mellett a YouTubeon: a NativLang angolul mutatja be a világ nyelveit, a választás most a magyarra, és annak (a videó készítője számára) értelmezhetetlen ragozására esett.

A magyarok történetét, a nyelvek terjedését, és azt is elmagyarázza, miért vagyunk Közép-Európában „egyedülállóak” a furcsa szókészletünkkel. A leírásból az is kiderül, hogy sok kommentelő unszolta már, hogy foglalkozzon a magyarokkal, és

bevallottan tetszik neki a nyelv, amit már gyakorol is.

A következő videóban megtekinthető az is, mennyire megy neki.