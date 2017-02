57 óra várakozás után inkább leszervezte magának a műtétet egy pátyi férfi

Négy órát csak arra várt, hogy a mentők kiérjenek hozzá, újabb ötöt a Szent János Kórházban orvosra és röngtenre, negyvennyolcat pedig a szükséges műtétre. Aztán megunta. Egy 39 éves pátyi férfi február 1-én gyalog indult munkába, akkor, amikor egyébként a jéggel szemben egy ország vesztett. Egy ország és sokak mellett a pátyi férfi, Futó Gábor.

A férfi a lefagyott úttesten csúszott meg és kifordult a bokája: először a háziorvosát hívta, aki azt tanácsolta, hogy a mentőktől kérjen segítséget, de már a mentésirányító is csak annyit tudott mondani, hogy

Az is lett. Mivel Futó Gábor egyedül már nem tudott volna bemenni a kórházba, és aznap éppen más sem tudta bevinni, múlt szerdán délelőtt háromnegyed 11 körül hívta a 104-et, de a mentők csak nem sokkal délután három óra előtt érkeztek meg a Pest megyei településre. A férfival innen viszont még Biatorbágyra mentek, mert a mentőknek egy agyvérzés-gyanús idős nőt is fel kellett venniük.

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre azt mondta, hogy

a rendkívüli időjárási helyzet miatt a segélyhívások száma aznap délelőtt rendkívül magas volt, ráadásul a mentőautók is csak lassabban vagy csak segítséggel tudtak közlekedni. Bár plusz kocsikat is beállítottak, mégis előfordultak olyan esetek, amikor a beteggel kórházba induló mentőegységnek útközben egy másik beteget is fel kellett vennie annak érdekében, hogy mindenki megfelelő ellátást kaphasson.