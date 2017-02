Kitudódtak II. Erzsébet különös banánfogyasztási szokásai

A '90-es évek ikonikus amerikai sorozatát, a Seinfeldet, Magyarországon nem sokan ismerik, most mégis ezt a műsort kell felhoznunk példának. A sitcomban ugyanis egy New York-i arisztokrata azzal válik humorforrássá, hogy késsel-villával eszi a Snickerst. Most viszont úgy tűnik, hogy ez nem is annyira légből kapott nemesi szokás.

II. Erzsébet egykori inasa a napokban ellátogatott egy tévéműsorba, ahol bemutatta, hogyan kell a királyi ház előírásai szerint elfogyasztani egy banánt. Paul Burrell tutorialja szerint a gyümölcs megevéséhez először evőeszközökre, késre és villára, van szükség.

A metódus pedig a következő: le kell vágni a banán két végét, majd óvatosan ki kell nyitni a héját, amit aztán fél kell tenni - persze semmiképp sem kézzel! Ezt követően lehet felszeletelni a banánt és a szájba juttatni. A mutatványt videón is megnézheti, itt!