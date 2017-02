Kristen Stewart: totál meleg vagyok

Kristen Stewart az elmúlt néhány napban kétszer is bebizonyította, hogy egy celebnek nem csak a szokott módon lehet megjelenni a nyilvánosság előtt saját szexuális beállítottságával. Az Alkonyat-filmek sztárjának csajozási szokásaival már többször is foglalkoztunk mostanában, de most csak a legutóbbi két markáns szereplését emeljük ki.



A 2017-es Super Bowl előtt a színésznőnek jutott az a lehetőség, hogy levezesse az egész Saturday Night Live tévéműsort, és megmutatta, hogy

egy ennyire híres ember akár ilyen nyíltan is beszélhet a szexuális identitásáról, és a sok káromkodás mellett (az amerikai tévében még mindig tabunak számít az "F" betűs szó, vagyis a fucking használata) azt is bebizonyította, hogy erről az egészről lehet lazán és őszintén is beszélni.



Az pedig már csak hab volt a menőség tortáján, hogy nyíltan támadta az új amerikai elnököt, Donald Trumpot.

Egy ponton azt is lazán bemondta az amerikai tévénézőknek, hogy:

Totál meleg vagyok.

Az pedig már tényleg csak bónusz volt mindezek mellett, hogy az SNL adásában leadták az egyik legviccesebb és legbátrabb Super Bowl-reklámparódiát. A pizza szeletkéket is gyártó Totino's cég hirdetésében azt látjuk, hogy Vanessa Bayer színésznő egy háziasszony szerepében próbál Totino's falatkákat felszolgálni a meccset néző srácoknak,

amikor egyszer csak megjelenik a Twilight sztárja.

A két színésznő egy elég vicces párbeszédet folytat, majd hirtelen hevesen csókolozni kezdenek - a tévé előtt ülő fiúk persze annyira belemerülnek a meccsbe, hogy észre sem veszik, hogy mi folyik a háttérben.