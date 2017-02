Sarka Kata: Peti mindig megpróbált visszahúzni

Nyár közepétől kezdve szinte folyamatosan lehet valami újdonságot olvasni a Hajdú-Sarka válásról. Napról napra kerülnek elő milliárdos zaklatók, Hiltonban felbukkanó új barátnők, érdekességek a vagyonelosztás körül, és még sorolhatnánk. Leültünk Sarka Katával, hogy kicsit jobban átlássuk ezt az egész szituációt, hogy mi történt ebben a bő fél évben, és előtte, hogy élik meg a gyerekek család kettészakadását, de azért az újonnan indult céggel kapcsolatban is kérdeztünk, hogy Rogán Cecília bevált-e, mint társtulajdonos ügyvezető.

Nem unod még ezt a felhajtást, ami július óta zajlik?

De igen. Baromira unom, pláne, hogy nem is én generálom a feszültséget. Csak kezelem a Facebook-oldalamat, ahova teljesen ártalmatlan dolgokat posztolok, amikből másnap teljesen elképesztő cikkeket hoznak le egyes újságok. Utána pedig egyes újságírók magán SMS-ekben tördelik a kezeiket, elnézést kérnek, hogy főnökeik vagy egyéb nyomásra cselekedtek...

Teljesen mindegy hogy mit, teljesen mindegy hogy valótlant, a lényeg hogy írjanak, mert szintén szerkesztőségi forrásokból tudom, hogy a velem kapcsolatos hírekre duplázódik pl. az online kattintásszám. A kommentelők meg persze folyamatosan gyaláznak, hogy mit nyomja ez már megint magát... Nem mintha ezeket egyáltalán elolvasnám.

Szóval, fordult a kocka: régebben egyes sztárocskák vagy sztárjelöltek azt vallották, hogy mindegy hogy mit, csak írjanak róluk, nálam fordított a helyzet: azt mondják a szerkesztőségek, mindegy hogy mit, csak írjunk róla. Így aztán alapvetően én is az újságokból tudom meg, hogy ki az újabb pasim, mit viselek, milyen a kedvem, stb., stb., stb...

Egy totálisan álvilág totálisan valótlan szereplője vagyok tehát.... De ma már ez nem bosszant, inkább szórakoztat. Teljes erőmből azon vagyok, hogy a gyerekeket megóvjam ettől a virtuális világtól, mert hiszen a nevében benne van: virtuális. Azaz látszólagos, nem valódi.

Hogy élik meg a gyerekek a mostani helyzetet?

Minden infót elzárok előlük. Például a YouTube-on nézhetnek meséket, de amúgy nem internetezhetnek. Nyomtatott sajtót nem veszek, így nem láthatnak engem a címlapokon, tehát ezekről nem tudnak, de nem is kell, hogy tudjanak. A napokban voltam Noncsival bevásárolni, amikor meglátta, hogy az egyik újság felső kis rubrikájában ott van az én fotóm, és megkérdezte, hogy ez micsoda. Mondtam neki, hogy nem fontos, meg nem is szabad ezeknek az újságoknak hinni.

Magát a válást nagyon éretten kezelik. Nekik az a fontos, hogy az anyjuk mellettük legyen. Az mindegy, hogy milyen házban, milyen településen vagyunk, csak az számít nekik, hogy velem lehessenek. Mivel biztonságban érzik magukat mellettem ezért teljesen nyugodtak, és ugyanúgy viselkednek, mint korábban. Illetve Dávid, a kisfiam egy kicsit ragaszkodóbb, enyhén féltékeny lett. Ha most látná, hogy itt beszélgetünk, akkor biztos ő is itt lenne mellettem és számon kérne, hogy ki vagy és mi dolgom van veled.

Eddig a válással kapcsolatban leginkább csak a vagyonelosztásról volt szó. Mi a helyzet a gyermekelhelyezéssel? Azon a fronton teljes egyetértés van?

Pár Facebook fotó erejéig mindenki kiváló apa tud lenni. Front nincs, mert ebben a kérdésben nem nyitok frontot. A gyerekek semmilyen front vagy háború részesei nem lehetnek.

Ezt a férjed is így látja? Nem küzd a gyerekekért?

Már csak papíron a férjem. Küzdeni azt a sportpályán kell, a gyerekeket pedig a legnagyobb egyetértésben és a legnagyobb szeretetben nevelni.

Itt jegyezném meg, hogy a vagyonelosztás sem olyan bonyolult, csak az újságok fújják fel. Közös cégeink vannak, és minden le van papírozva, hogy kinek hány százaléknyi részesedés jár. Egyszerű az egész, cégjogi kérdésekről van szó.

Július óta tart ez a helyzet, amit percről percre le lehet követni az újságoknak köszönhetően.

Az újságoknak köszönhetően semmit nem lehet lekövetni, csak azt, amit az újságok megírnak. Ez általában köszönő viszonyban sincs a valósággal.

Milyen a kapcsolatod most a férjeddel?

Azt hittem, hogy sokkal higgadtabban és érettebben tudjuk majd ezt a dolgot lezárni, de nem így alakult. Annyira azért nem mérgesedett el a helyzet, hogy egyáltalán ne kommunikálnánk, sőt, a gyerekeket se tiltom el tőle. Kéthetente egyszer-kétszer beszélünk, hogy mikor jön Dávidért és Noncsiért, és mikor hozza vissza őket.

Mi lesz a köztetek lévő pusztán üzleti, szakmai kapcsolattal?

Annak is vége.

Szerinted mit köszönhetsz Hajdú Péternek?

Most kezd felélénkülni a modellkarrierem is. Eddig csak ritkán voltak fotózásaim, most pedig egész komoly kampányok találnak meg. De ez csak egy hobbi, és nem is szeretném ezt profi szinten, főállásban csinálni. Ennél sokkal előrébbvalóbb az üzleti oldalam. Azzal is tisztában vagyok, hogy 30 éves vagyok, van két gyerekem, és ez nem az a kiinduló alap, amiből profi modellkarriert lehet építeni. Arról már lecsúsztam.