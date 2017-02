Találja ki,melyik amerikai elnök üldözte a szerelmével Diana hercegnét!

Donald Trump, aki a maga rendkívül sajátos és nem túl ízléses módján nagy rajongója a nőknek, a '90-es években a kelet-európai modelleken kívül Diana hercegnével is szívesen kavart volna. Erről pedig örömmel beszélt abban az időben.

Trump és Diana hasonló, gazdag körökben mozogtak, így néha összefutottak rendezvényeken, ám az első alkalom, mikor a mostanra elnökké választott üzletember ajánlatot tett neki, 1995-ben, egy jótékonysági gálán volt, Manhattanben. A beszámolók szerint Trump nem törődve azzal, hogy második felesége - Marla Maples – ül mellette, flörtölni próbált Károly herceg akkori nejével.

Fotó: Northfoto Trump és Marla Maples

És mivel nyűgözne le egy angol hercegnét egy mezei amerikai milliomos, a lehengerelő stílusán és elkápráztató külsején kívül? Hát persze, hogy azzal, hogy tagságot ajánl neki a privát golf kulijában! Diana nem fogadta el ezt a soha vissza nem térő ajánlatot, ennek ellenére Trump nem sokkal később a szerelemével kezdte üldözni.

„Kirázta tőle a hideg”

A brit televíziós újságíró, Selina Scott, a Sunday Timesnak egy interjúban arról beszélt, hogy miután Diana és Károly herceg elváltak, Donald Trump ostromolni kezdte a hercegnét. Scott azt állítja, jó barátságban volt Dianával, aki elmondta neki, hogy Trump hatalmas csokor virágokat küldözget neki akkora mennyiségben, hogy attól már kirázta a hideg.

A rózsák és orchideák felhalmozódtak a lakásában, és [Diana] egyre jobban aggódott amiatt, hogy mitévő legyen.

Fotó: Getty Images

Elegáns férfiak egymást közt

1997-ben, pár héttel Diana halála után, Trump az amerikai rádióssal, Howard Sternnel beszélgetett. Igen, azzal a műsorvezetővel, akivel az elhíresült „a nőket a pinájuknál kell megragadni” ars poeticáját is megosztotta. A két kifinomult férfi 20 éve ilyenekről folytatott eszmecserét:

Stern: megdughattad volna Dianát, ugye?

Trump: azt gondolom, hogy igen.

Három évvel később ismét a nőkről beszélgettek az úriemberek, Trump ugyanis összeállított egy tízes listát a híres asszonyokból, akikkel szívesen szexelne. Az első két helyre akkori barátnőjét, Melania Knausst, és volt feleségét, Ivana Trumpot tette. A harmadik pedig Diana volt a listán, akiről Trump akkor így beszélt:

Gondolkodás nélkül lefeküdtem volna vele. [...] Persze őrült volt, de ez csak egy apróság.

Érdekes, hogy mikor Trump mellett áll egy szerkesztő is, akkor ennél kicsit szofisztikáltabban beszél a vágyairól. Könyvében, a The Art of the Comeback-ben azt írja: "az egyetlen dolog, amit a nőkkel kapcsolatban bánok, hogy soha nem udvarolhattam Diana Spencernek."

beütnek az alternatív tények

Különös egybeesés, hogy mikor Donald Trump üzletemberből politikus lett, rögtön cáfolta azt is, hogy érzelmeket táplált Diana iránt. 2016-ban a brit tévés Piers Morgan készített vele egy interjút, amiben természetesen rákérdezett a hercegnő iránti rajongására. Trump pedig egy megdönthetetlen alternatív ténnyel reagált: letagadta az egészet és azt állította, ilyesmiről szó sem volt.

Forrás: Redbook