2016 a válás éve - a Top 10 szakítás idén

Már 2015-ben is jelentős szakítások rázták meg a világot, de az idei év talán még emlékezetesebbre sikerült, ezért talán tényleg nem túlzás kijelenteni, hogy az idei esztendő a válás éve volt. Összeszedtük a tíz legfontosabbat.

Brangelina

Természetesen az év legnagyobb válása Angelina Jolie és Brad Pitt nevéhez kötődik - ez volt az a hír, ami megrázta az egész világot, és túlmutatott a szokásos sztárválásokon is.

Angelina Jolie szeptember 19-én adta be a válókeresetet, később kiderült az is, hogy azért, mert Brad Pitt szeptember 14-én a privát repülőjükön túl sokat ivott, majd üvöltözött és erőszakoskodott a gyerekekkel. A gyermekbántalmazási ügyben az FBI is nyomozott, de semmilyen bizonyítékot nem találtak, így végül ejtették a vádakat.

A gyerekek felügyeleti és láthatási jogáért elindult a harc, aminek az lett az eredménye, hogy Pitt továbbra is szigorú szabályokhoz kötötten láthatja gyermekeit - csak egy terapeuta jelenlétében találkozhat velük, míg a hat gyerek felügyeleti jogát Angelina Jolie kapta meg.

Persze rajtuk kívül más hírességeknek is elváltak az útjaik.

Amber Heard és Johnny Depp

Amber Heard és Johnny Depp 15 hónapnyi házasság után váltak el idén tavasszal. A 30 éves színésznő májusban nyújtotta be a válókeresetet, és az is kiderült, hogy a színésznő távoltartási végzést kérvényezett. Ezt a kérvényt később Depp felesége visszavonta, azt mondta túlságosan előítéletesen ítélte meg az ügyet. Ebben az is közrejátszhatott, hogy végül állítólag Johnny Depp kész volt 7 millió dollárt fizetni, amit Heard el is fogadott.



Rose McGowan ÉS DAVEY DETAIL

A Bűbájos Boszorkák sorozatból ismert Rose McGowan idén februárban adta be a válási papírokat, háromévnyi házasság után. Rose McGowan és Davey Detail egyébként 2012-ben kezdtek randizni egymással, a színésznő ujjára pedig 2013 júliusában került gyűrű. Ez év októberében álltak oltár elé, ám a kapcsolat mégsem bizonyult tartósnak.

Taylor Swift és Calvin Harris/Tom Hiddlestone Taylor Swift az abszolút különdíjasa ennek a szakítós listának, neki ugyanis egyszerre két férfival is elváltak az útjai idén. Először is júniusban derült ki, hogy kidobta Calvin Harrist Tom Hiddleston miatt, aztán az angol színésszel való, turnészerű kapcsolatuk is nagyon hamar zátonyra futott.

LADY GAGA és taylor Kinney

Az idén új nagylemezt kiadó Lady Gaga is szakított párjával, Taylor Kinney-vel 5 évig tartó szerelem után. Az énekesnő és Kinney tavaly még el is jegyezték egymást, és Gaga egy hatalmas, szív alakú gyűrűt is kapott Valentin-napra.

Drew BarrymorE és WILL KOpelmanN

A színésznő három év házasság után szakított férjével, Will Kopelmannal. Erről a szakításról már tavalyi galériánkban is írtunk, idén márciusban azonban hivatalosan is megerősítették, hogy már nem is élnek együtt. A tavaly negyvenedik életévét betöltő Barrymore életútját itt foglaltuk össze.

Nicolas Cage és ALICE KIM

Az 52 éves Nicolas Cage 12 év házasság után vált el feleségétől, Alice Kimtől idén nyáron. A pár 2004-ben találkozott először, Cage egy étteremben ismerte meg a nőt, aki pincérnőként dolgozott. Két hónap múlva eljegyezték egymást, kapcsolatukból egy fiuk született, Kal-el Coppola, aki most 10 éves. Nicolas Cage már harmadszor vált el, 1995-ben Patricia Arquette-et vezette oltár elé, 2002-ben pedig Lisa Marie Presley-t.

Kate Beckinsale ÉS LEN WISEMAN

A színésző férje, Len Wiseman nyújtotta be a válókeresetet kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. A rendező még 2003-ban az Underworld című film forgatásán találkozott Kate Beckinsale-el, majd egy évvel később házasodtak össze. 12 év házasság után idén októberben derült ki, hogy a jövőben már külön utakon járnak.

Diane Kruger és Joshua Jackson

A Dawson és a haverok c. sorozatban megismert Joshua Jackson és Diane Kruger tíz év után vetett véget kapcsolatának. A 38 éves színész és a 40 éves színésznő idén nyáron döntöttek úgy, hogy különválnak.

Zoë Ball és Fatboy Slim

18 év együttlét után Zoë Ball is otthagyta férjét, Fatboy Slimet egy huszonéves szerető miatt. A válóok ebben az esetben volt a legegyszerűbb: Ball egyszerűen megunta a kapcsolatukat, és most már csak piálni és szeretkezni akar fiatal szeretőjével, akivel még egy karácsonyi bulin ismerkedtek össze tavaly.

Naomi Watts és Liev Schreiber

A Spotlight című filmben újságírókat alakító sztárpár szakítása állítólag már hónapok óta érlelődött, de végül nem haragban, hanem a legnagyobb szeretetben hozták meg ezt a döntést. Idén szeptemberben jelentették be, hogy 11 év után elválnak útjaik, de a gyerekeiket továbbra is együtt nevelik.

Hazai válások idén Nemcsak a nemzetközi celebvilágban történtek válások, itthon is több kapcsolat szétment. Idén februárban derült ki, hogy Nemcsák Károly színész 21 év házasság után válik, és állítólag Nemcsák felesége, Darvas Ilona elköltözött közös vidéki otthonukból. Aztán Árpa Attila és modell-üzletasszony felesége tíz évnyi együttlét után szakítottak, majd az a hír is napvilágot látott, hogy az olimpiai bajnok Az olimpiai bajnok bokszoló, Kovács István Kokó és felesége is szétmentek. Damu Roland is elvált feleségétől, és természetesen ne felejtsük el Sarka Kata és Hajdu Péter szakítását sem. Ők még hivatalosan nem váltak el, ugyanis nem jelentek meg a válóperük tárgyalásán, de továbbra is külön élnek és gyerekeiket teljes egyetértésben nevelik.